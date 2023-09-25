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АНАЛІТИКА

McDonald's вперше за 30 років підвищує плату за франшизу

 

Американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, анонсувала перше за 30 років підвищення тарифів для власників франшизи у США та Канаді.

Як пише видання Barron's, комісія буде підвищена до 5% із 4% в окремих випадках. До цих випадків належать відкриття нових ресторанів або купівля ресторанів у компанії. Власників існуючих франшиз підвищення не торкнеться, передає Інтерфакс-Україна.

Близько 95% усіх ресторанів McDonald's працюють за договором франшизи. Це найбільше джерело доходів компанії - минулого кварталу на платежі від франчайзі довелося близько 60% її виручки.

Як повідомлялося, мережа McDonald's в Україні зачинила усі ресторани через вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Поетапне відновлення їх роботи розпочалося у вересні минулого року.

До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на 1 червня 2023 року в мережі компанії в Україні працює 89 ресторанів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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