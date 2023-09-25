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АНАЛІТИКА

Інвестори готові витратити 150 мільярдів доларів на злиття та поглинання в Індії – JPMorgan

 

Керівниця відділу злиттів та поглинань JPMorgan Chase Ану Айєнгар заявляє, що інвестори мають близько 2 трлн дол доступних для інвестування, і до 150 млрд дол з них зосереджені на Індії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За її словами, приток інвестицій на індійський ринок це є гарною ознакою того, що в Індію буде вкладено ще більше грошей.

Нью-йоркський банкір також вказав на швидке зростання ВВП Індії серед атрибутів, які роблять її такою привабливою.

"Важко знайти ринок, подібний до індійського, з такими характеристиками зростання та стабільності, а також технологічними, медичними та інфраструктурними рішеннями, які надаються безліччю компаній", - додала Айєнгар.

За рік, що минув, в Індії було укладено угод зі злиття та поглинання на суму 33 млрд доларів, що майже на 72% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Поряд з панівними у світі інвестиційними темами - технологіями та охороною здоров'я - Айєнгар назвала інфраструктуру та енергетичний перехід особливо потужними рушіями індійських злиттів та поглинань.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія
 

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