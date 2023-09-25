Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї створять фонд на 14 мільярдів доларів для підтримки галузей, що розвиваються

 

Китайський менеджер державних активів China Reform Holdings Corp планує залучити щонайменше 100 млрд юанів (13,70 млрд дол) для фонду, який буде інвестувати в галузі, що розвиваються.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що фонд вже отримав інвестиційні наміри від понад 20 підприємств, що належать центральному уряду, а також місцевих органів влади та приватних інвесторів, і почне працювати до кінця цього року, повідомляє газета.

"Державні підприємства Китаю нарощують інвестиції в нові та стратегічні галузі, такі як штучний інтелект, нова енергетика, нові матеріали та біотехнології, що є частиною пекінської реформи ДП", - йдеться в повідомленні.

China Reform Holdings був створений у 2021 році з метою поглиблення реформ державних підприємств. На кінець 2022 року China Reform управляла активами на суму майже 860 млрд юанів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8980
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5515  0,03 0,08 38,3265  0,02 0,04
EUR 40,2865  0,03 0,08 41,2519  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на 22.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес