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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У Китаї створять фонд на 14 мільярдів доларів для підтримки галузей, що розвиваються
10:42 25.09.2023 |
Китайський менеджер державних активів China Reform Holdings Corp планує залучити щонайменше 100 млрд юанів (13,70 млрд дол) для фонду, який буде інвестувати в галузі, що розвиваються.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що фонд вже отримав інвестиційні наміри від понад 20 підприємств, що належать центральному уряду, а також місцевих органів влади та приватних інвесторів, і почне працювати до кінця цього року, повідомляє газета.
"Державні підприємства Китаю нарощують інвестиції в нові та стратегічні галузі, такі як штучний інтелект, нова енергетика, нові матеріали та біотехнології, що є частиною пекінської реформи ДП", - йдеться в повідомленні.
China Reform Holdings був створений у 2021 році з метою поглиблення реформ державних підприємств. На кінець 2022 року China Reform управляла активами на суму майже 860 млрд юанів.
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