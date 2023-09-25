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Візовий скандал. У МЗС Польщі закликали Шольца поважати суверенітет їх країни
09:42 25.09.2023 |
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау попросив федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца поважати суверенітет Польщі, а також утримуватись від заяв, які погіршують відносини між двома країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Таке звернення польського міністра прозвучало після погроз Шольца знову ввести прикордонний контроль між державами, про що він заявив на тлі скандалу, що розгорівся, через незаконну видачу сотні тисяч робочих віз мігрантам.
Варшава розцінила такі висловлювання влади ФРН як спробу втрутитися у внутрішні справи Польщі, зокрема у виборчу кампанію в країні, наголосив Рау.
Глава МЗС Польщі вважає, що останні заяви канцлера Німеччини "порушують принципи суверенітету, основу добросусідських відносин та дружньої співпраці" з Польщею.
Додамо, що перед тим урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін висловив думку, що канцлер ФРН Олаф Шольц використовує візову проблему для польського уряду. Він побачив у цьому тиск на Польщу під час виборчої кампанії.
Що цьому передувало
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "візовий скандал, який відбувається у Польщі, потребує розслідування". Він додав, що обговорить це питання з польським урядом, та порушив питання щодо можливості запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами.
Як зазначила міністр внутрішніх справ ФРН Нансі Фезер, на кордоні з Польщею та Чехією можуть бути введені тимчасові заходи.
За даними німецького уряду, за перші 8 місяців цього року притулок попросили понад 204 тисячі біженців, що на 77% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. За даними німецької поліції, у першій половині цього року на кордоні з Польщею було затримано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів.
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