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АНАЛІТИКА

У ЄС вважають недостатніми пояснення Польщі щодо візового скандалу

 

Європейська комісія вважає недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало стосовно візового скандалу - викритої схеми з надання віз іноземцям за гроші, в якій брали участь колишні посадовці МЗС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Польське МЗС надіслало відповідь Європейській комісії на її лист щодо порушень у видачі віз, повідомивши, що прокуратура веде розслідування лише щодо 268 візових заявок - невеликої частини всіх виданих Польщею віз.

Відомство також вказує, що за період розслідування - тобто за півтора року - Варшава видала загалом понад 500 тисяч робочих віз, з яких майже 80% - громадянам України та Білорусі. А короткострокових шенгенських віз з метою працевлаштування за цей період видали лише 767.

Крім того, кажуть у Польщі, розслідування стосується саме несанкціонованого впливу на консулів, а їхні ж дії відповідали чинному національному законодавству та законодавству ЄС.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що відповідь польської влади на лист єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон із запитаннями про "візовий скандал" є "недостатньою".

"Ми вважаємо, що лист польської влади не дає достатніх відповідей на всі питання, поставлені комісаркою", - заявила Гіппер, навівши як приклад два питання: одне з них стосувалося типів віз, а інше - консульських установ.

Речниця повідомила, що Єврокомісія все ще чекає на відповідь до 3 жовтня.

Минулого тижня польська прокуратура повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах "візового скандалу", пов'язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.

На тлі скандалу з польського МЗС звільнили співробітника, а також пообіцяли провести аудит.
Ключові теги: Польща, ЄС
 

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