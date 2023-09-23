Фінансові новини
- |
- 23.09.23
- |
- 02:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС вважають недостатніми пояснення Польщі щодо візового скандалу
23:37 22.09.2023 |
Європейська комісія вважає недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало стосовно візового скандалу - викритої схеми з надання віз іноземцям за гроші, в якій брали участь колишні посадовці МЗС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє польська радіостанція RMF FM.
Польське МЗС надіслало відповідь Європейській комісії на її лист щодо порушень у видачі віз, повідомивши, що прокуратура веде розслідування лише щодо 268 візових заявок - невеликої частини всіх виданих Польщею віз.
Відомство також вказує, що за період розслідування - тобто за півтора року - Варшава видала загалом понад 500 тисяч робочих віз, з яких майже 80% - громадянам України та Білорусі. А короткострокових шенгенських віз з метою працевлаштування за цей період видали лише 767.
Крім того, кажуть у Польщі, розслідування стосується саме несанкціонованого впливу на консулів, а їхні ж дії відповідали чинному національному законодавству та законодавству ЄС.
Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що відповідь польської влади на лист єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон із запитаннями про "візовий скандал" є "недостатньою".
"Ми вважаємо, що лист польської влади не дає достатніх відповідей на всі питання, поставлені комісаркою", - заявила Гіппер, навівши як приклад два питання: одне з них стосувалося типів віз, а інше - консульських установ.
Речниця повідомила, що Єврокомісія все ще чекає на відповідь до 3 жовтня.
Минулого тижня польська прокуратура повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах "візового скандалу", пов'язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.
На тлі скандалу з польського МЗС звільнили співробітника, а також пообіцяли провести аудит.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
|Прем'єр Польщі – Зеленському: Більше ніколи не ображайте поляків
|Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі — Держстат
|По штабу Чорноморського флоту РФ у Криму вдарили ракетами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
|Байден пообіцяв дати Україні "невелику кількість" ракет ATACMS - ЗМІ
|Прем'єр Польщі – Зеленському: Більше ніколи не ображайте поляків
|У ЄС вважають недостатніми пояснення Польщі щодо візового скандалу
|Єврорада схвалила склад наступного скликання Європарламенту
Бізнес
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині