Єврорада схвалила склад наступного скликання Європарламенту

Європейська рада затвердила склад наступного скликання Європарламенту, членів якого обиратимуть у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

Європейська рада ухвалила рішення, що визначає кількість депутатів Європарламенту від кожної з країн-членів у скликанні, що працюватиме у 2024-2029 році.

З урахуванням демографічних змін у країнах ЄС, розподіл місць між країнами зазнає невеликих змін: по одному додатковому мандату отримають Бельгія, Данія, Ірландія, Латвія, Австрія, Польща, Словенія, Словачина та Фінляндія; по два нових - Франція, Іспанія та Нідерланди.

Всього у новому Європарламенті буде 720 депутатів.

Згідно з Договорами ЄС, загальна чисельність депутатів Європарламенту не може перевищувати 750 + президент. Жодна країна не може мати менше шести мандатів та більше 96.

Перед цим збільшення чисельності євродепутатів схвалив Європарламент.

Тепер країни-члени можуть розпочати на національному рівні підготовку до організації виборів до Європарламенту у 2024 році.