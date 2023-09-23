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Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ, щоб залатати бюджет «Газпрому»
23:30 22.09.2023 |
Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для громадян, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському ринку.
Як ідеться в прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки РФ, оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року будуть збільшені на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%, передає The Moscow Times.
Накопиченим підсумком за два роки газ подорожчає для громадян на 20%, а з початку війни - на 34%: торік тарифи індексували двічі - на 3% у липні та на 8,5% у грудні. 2023 року індексація не проводилася.
Зазначається, що жодного разу в останні роки ціни на газ не зростали настільки стрімко: у 2021 році індексація становила 3%, у 2020 році - 3%, у 2019 році - 1,4%, у 2018 - 3,4%, у 2017 році - 3,9%, а у 2015 та 2016 роках - по 7,5%.
Останнє різке підвищення газових тарифів - на 15% за рік - відбулося у 2013 році. Але тепер влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового стану "Газпрому".
Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів), а 2023 року газовий експорт із Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.
У другому півріччі 2022 року, коли від російського газу були послідовно відключені майже всі європейські країни, "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн руб. У 2023 році компанії вдалося вийти на прибуток, який, втім, виявився в 5 разів меншим за торішній - 296 млрд руб. Запаси готівки на рахунках "Газпрому" з початку війни скоротилися втричі: від "грошової подушки" розміром 2 трлн руб. на початок липня 2023 року залишилося трохи менше 700 млрд руб.
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