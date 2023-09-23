Росіянам рекордно підвищать тарифи на газ, щоб залатати бюджет «Газпрому»

Російська влада готує рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ для громадян, щоб наповнити бюджет "Газпрому", який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському ринку.

Як ідеться в прогнозі соціально-економічного розвитку країни, який опублікувало Мінекономіки РФ, оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року будуть збільшені на 11,2%, а з липня 2025 року - ще на 8,2%, передає The Moscow Times.

Накопиченим підсумком за два роки газ подорожчає для громадян на 20%, а з початку війни - на 34%: торік тарифи індексували двічі - на 3% у липні та на 8,5% у грудні. 2023 року індексація не проводилася.

Зазначається, що жодного разу в останні роки ціни на газ не зростали настільки стрімко: у 2021 році індексація становила 3%, у 2020 році - 3%, у 2019 році - 1,4%, у 2018 - 3,4%, у 2017 році - 3,9%, а у 2015 та 2016 роках - по 7,5%.

Останнє різке підвищення газових тарифів - на 15% за рік - відбулося у 2013 році. Але тепер влада повертається до збільшення тягаря для споживачів на тлі різкого погіршення фінансового стану "Газпрому".

Минулого року компанія продала за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів), а 2023 року газовий експорт із Росії до Європи впав до мінімуму з другої половини 1970-х років - 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другому півріччі 2022 року, коли від російського газу були послідовно відключені майже всі європейські країни, "Газпром" отримав чистий збиток у розмірі 1,3 трлн руб. У 2023 році компанії вдалося вийти на прибуток, який, втім, виявився в 5 разів меншим за торішній - 296 млрд руб. Запаси готівки на рахунках "Газпрому" з початку війни скоротилися втричі: від "грошової подушки" розміром 2 трлн руб. на початок липня 2023 року залишилося трохи менше 700 млрд руб.