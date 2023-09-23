15 країн НАТО відпрацювали протидію дрібним безпілотникам

У Нідерландах завершилися десятиденні навчання НАТО, на яких відпрацьовували протидію дрібним безпілотникам.

Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, пише "Європейська правда".

Навчання тривали з 12 по 22 вересня, у них взяли участь понад 300 учасників з 15 країн НАТО і трьох партнерських держав.

Учасниками були як військові, так і розробники безпілотних апаратів і суміжних технологій. Під час заходу тестували різноманітні передові технології для виявлення, ідентифікації та нейтралізації дронів. Всього перевірили на практиці близько 70 систем і технологічних рішень, як датчики, ефектори, глушилки.

"Метою було перевірити, що ці передові рішення можуть миттєво включатися в роботу і безпроблемно працювати у взаємодії між собою", - зазначають у комюніке.

У НАТО вирішили провести такі навчання з огляду на зростаючу роль невеликих дронів, їхню велику доступність та потенційні ризики, які вони можуть створювати.