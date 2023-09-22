США та Китай домовилися створити робочі групи з економіки

Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп для зміцнення відносин між країнами, повідомляє в п'ятницю американський Мінфін.

"Сьогодні США та КНР запустили економічну робочу групу і фінансову робочу групу під керівництвом міністерства фінансів Джанет Єллен і віцепрем'єра держради КНР Хе Ліфена", - йдеться в заяві на сайті Мінфіну США.

Водночас агентство Associated Press, яке ознайомилося із запланованими для подальшої публікації повідомленнями Єллен у соцмережах, повідомляє, що групи "встановлять міцний канал зв'язку між двома найбільшими економіками світу". Вони стануть важливим майданчиком для повідомлення про американські інтереси і занепокоєння та просування здорового економічного суперництва між двома країнами.