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США та Китай домовилися створити робочі групи з економіки
16:42 22.09.2023 |
Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп для зміцнення відносин між країнами, повідомляє в п'ятницю американський Мінфін.
"Сьогодні США та КНР запустили економічну робочу групу і фінансову робочу групу під керівництвом міністерства фінансів Джанет Єллен і віцепрем'єра держради КНР Хе Ліфена", - йдеться в заяві на сайті Мінфіну США.
Водночас агентство Associated Press, яке ознайомилося із запланованими для подальшої публікації повідомленнями Єллен у соцмережах, повідомляє, що групи "встановлять міцний канал зв'язку між двома найбільшими економіками світу". Вони стануть важливим майданчиком для повідомлення про американські інтереси і занепокоєння та просування здорового економічного суперництва між двома країнами.
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