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АНАЛІТИКА

Російсько-українська війна негативно впливає на європейські економіки

 

Війна в Україні знизила економічне зростання і значно посилила інфляцію по всій Європі, і гірші наслідки ще попереду.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в опублікованому дослідженні Національного банку Швейцарії, і гірші наслідки ще попереду, повідомляє Reuters.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, в Європі спостерігається різке зростання цін на енергоносії, потрясіння на фінансових ринках і різке скорочення економік Росії та України.

Вивчаючи вплив війни на економіку Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Швейцарії, автори дослідження зазначають, що якби РФ не напала на Україну, обсяг виробництва в четвертому кварталі 2022 року був би на 0,1%-0,7% вищим. А інфляція в кожній з країн була б нижчою - від 0,2% до 0,4%.

«Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато більшими в середньостроковій і довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки Через один-два роки цей ефект, ймовірно, буде приблизно вдвічі більшим», - йдеться в дослідженні.

Через російську агресію в Україні, постраждало ВВП Німеччини, яке було б 0,7% вищим, а інфляція - на 0,4% нижчою в четвертому кварталі 2022 року.

Особливо сильно постраждала Велика Британія, де економічне виробництво скоротилося на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%.

У Франції інфляція була б на 0,3% нижчою, а ВВП - на 0,1% вищим, тоді як в Італії інфляція була б на 0,2% нижчою, а ВВП - на 0,3% вищим, якби Росія не почала війну.

Швейцарський ВВП був би на 0,3% вищим, а інфляція на 0,4% нижчою без війни.

Оскільки ця війна знаходиться ближче до Європи, ніж інші війни, країни Європи також зазнали більшого негативного впливу від біженців і додаткових військових витрат, ніж у минулому.

Як повідомляв Укрінформ, вдершись до України, Росія знову повернула найтемнішу сторінку історію Європи, розпочавши на материку війну.
 

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