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Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 18,8% у юанях у січні-серпні
14:40 22.09.2023 |
Загальний обсяг прямих нефінансових інвестицій Китаю за кордоном у січні-серпні збільшився на 18,8% щодо аналогічного періоду минулого року і становив 585,61 млрд юанів, повідомило міністерство торгівлі країни.
У доларовому вираженні цей показник зріс на 11,5% і досяг $83,73 млрд.
Обсяг вкладень коштів у країни, розташовані вздовж "Поясу та шляху", підвищився на 14,9% - до $20,07 млрд, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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