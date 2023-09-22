Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 18,8% у юанях у січні-серпні

 

Загальний обсяг прямих нефінансових інвестицій Китаю за кордоном у січні-серпні збільшився на 18,8% щодо аналогічного періоду минулого року і становив 585,61 млрд юанів, повідомило міністерство торгівлі країни.

У доларовому вираженні цей показник зріс на 11,5% і досяг $83,73 млрд.

Обсяг вкладень коштів у країни, розташовані вздовж "Поясу та шляху", підвищився на 14,9% - до $20,07 млрд, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8944
  0,2450
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5212  0,18 0,48 38,3104  0,17 0,45
EUR 40,2527  0,26 0,63 41,1985  0,25 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес