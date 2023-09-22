Прямі нефінансові інвестиції Китаю за кордоном зросли на 18,8% у юанях у січні-серпні

"Я не беру участі у виборах. Думаю, президентські вибори 2020 року були моїми останніми, в яких я брав участь. У Польщі так склалось, що президенти більше не балотуються на жодні пости. Думаю, так само буде і зі мною", - зазначив Анджей Дуда.