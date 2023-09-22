Ізраїльський забудовник Mirland розпродає останні активи в РФ

Ізраїльський забудовник Mirland Development має намір продати частину своїх останніх російських активів загальною вартістю 5-6 млрд рублів.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Російська Федеральна антимонопольна служба вже отримала заявки на придбання ТОВ "Автопріоритет", ТОВ "Креативком" та ТОВ "Петра-8" він неназваного покупця. Всі три компанії входять до периметру ізраїльського девелопера Mirland Development.

На балансі ТОВ "Автопріоритет" та ТОВ "Петра-8" перебувають об'єкт нерухомості площею 11,7 тис кв. м у бізнес-парку Mirland у Москві та 3,5 га під будівництво торговельного комплексу.

"Креативком" є забудовником котеджного селища "Західна резиденція" в підмосковному Одинцовому площею 22,5 га.

Раніше до портфелю Mirland Development також входив торговий центр "Тріумф молл" площею 58 000 кв. м у Саратові. У середині серпня він перейшов ТОВ "Інвестлайн", підконтрольному Central Properties та російському бізнесмену Дмитру Бикову.

Також у березні цього року підконтрольні Mirland Development компанії перейшли до ТОВ "Грос", що входить до групи російського "Сбєрбанку", разом із 18 тис кв. м у бізнес-парку Mirland. ТОВ "Петра-8" також продала 5 га землі, де збиралася побудувати житловий комплекс "Тріумф парк", російській групі "Аквілон".

На балансі Mirland Development продовжує залишатися торгово-розважальний комплекс "Вернісаж" у Ярославлі площею 43 тис кв. м. Джерела видання на ринку нерухомості припускають, що об'єкт відійде до банку-кредитора.

Нагадуємо:

Британський виробник упаковки та паперу Mondi Group оголосив про укладення угоди щодо продажу свого останнього підприємства в РФ, АТ "Монді Сиктивкар" компанії "Сезар Інвест" за 80 млрд рублів (775 млн євро).