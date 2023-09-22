Польща видала екологічний дозвіл на будівництво першої АЕС

Польща видала екологічний дозвіл, щоб побудувати першу в країні атомну електростанцію.

Про це повідомило в п'ятницю польське державне інформаційне агентство PAP з посиланням на міністра з питань клімату та довкілля Анну Москву, пише "Європейська правда".

За її словами, генеральне управління з охорони навколишнього середовища (GDOS) видало екологічне рішення щодо будівництва та експлуатації першої атомної електростанції в Польщі.

"Це віха в реалізації ключової з точки зору енергетичної безпеки інвестиції", - зазначила Москва.

За даними GDOS, будівництво та експлуатація заводу не матиме негативного впливу на навколишнє середовище.

В управлінні також зазначили, що проєкт не матиме значного негативного впливу на підземні та поверхневі води, в тому числі на води Балтійського моря.

Процедуру видачі екологічного рішення було розпочато 5 серпня 2015 року. Все рішення з додатками має понад 550 сторінок.

Варшава планує побудувати свою першу атомну електростанцію на узбережжі Балтійського моря до 2033 року. Будівництво має розпочатися у 2026 році.

Bechtel, найбільша американська інжинірингова компанія, і Westinghouse Electric Co, яку Польща раніше вибрала постачальником технологій, підписали в четвер офіційну угоду про партнерство в проєктуванні і будівництві АЕС.

Очікують, що американський консорціум і польська енергетична компанія Polskie Elektrownie Jądrowe наступного тижня підпишуть контракт на інжинірингові послуги.