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АНАЛІТИКА

Болгарія припиняє імпорт російської нафти

 

Болгарія припиняє імпорт російської сирої нафти, яку зараз використовує «лукойл нєфтєхім бургас». Так вирішили депутати, ухваливши в першому читанні зміни до закону про контроль за запровадженням обмежувальних заходів проти росії через війну в Україні.

За рішення проголосували 122 нардепи, проти висловилися 43 депутати.

Раніше enkorr повідомляв, що влада Болгарії встановила контроль над нафтовим терміналом «Росенець», яким раніше керувала російська компанія «лукойл нєфтєхім бургас». Як повідомлялося, у липні парламент Болгарії підтримав законопроєкт, відповідно до якого нафтовий термінал «Росенець», що перебував у концесії російської компанії «лукойл», повернеться під контроль болгарської держави.

«лукойл нєфтєхім бургас» - найбільшим виробником нафтопродуктів в Болгарії. За даними enkorr, потужність заводу з переробки сировини становить 5,8 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує приблизно 40% потреб паливного ринку Болгарії.
За матеріалами: EnKorr
 

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