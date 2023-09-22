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JPMorgan включить держпапери Індії до ключових індексів emerging markets з червня 2024р.
11:52 22.09.2023 |
JPMorgan Chase & Co. включить індійські держпапери до ключових індексів держоблігацій emerging markets, що може забезпечити надходження мільярдів доларів на ринок держборгу Індії.
Як йдеться у повідомленні індексного провайдера, індійські бонди увійдуть до складу сімейства індексів Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) із 28 червня 2024 року.
Загалом включенню до індексів підлягають 23 випуски індійських держоблігацій загальною номінальною вартістю $330 млрд.
Вага індійських паперів в індексах складе трохи більше 10%. Їхнє включення відбуватиметься протягом 10 місяців.
"Вага Індії, як очікується, досягне 10% в індексі GBI-EM Global Diversified і приблизно 8,7% в індексі GBI-EM Global", - наголошується у повідомленні JPMorgan.
Приплив коштів інвесторів на індійський ринок держоблігацій після включення бондів Індії до складу індексів JPMorgan може сягнути $25-26 млрд, прогнозує провідний економіст Emkay Global у Мумбаї Мадхаві Арора, думку якого наводить газета Financial Times.
Чистий обсяг купівлі індійських держпаперів іноземними інвесторами з початку 2023 року становить $3,4 млрд. Закордонні інвестори володіють менше 2% індійських держоблігацій, що перебувають в обігу.
Ще один індексний провайдер - FTSE Russel - також розглядає можливість включення Індії до розрахунку індексів emerging markets.
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