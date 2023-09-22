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АНАЛІТИКА

Суд ЄС встановив, що Німеччина недостатньо захищає довкілля

 

Суд ЄС у своєму рішенні постановив, що Німеччина недостатньо виконала свої зобов'язання щодо захисту довкілля, передбачені європейським законодавством.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У рішенні від 21 вересня Суд ЄС постановив, що Німеччина недостатньо виконала свої зобов'язання щодо визначення та захисту заповідних територій.

У Німеччині ідентифікували близько 4600 територій, які мали потрапити під захист з метою збереження важливих екосистем. У 2019 році Єврокомісія констатувала, що Німеччина недостатньо виконує зобов'язання, зокрема, щодо захисту рівнинних і гірських луків і багато з них зменшилися у площі чи зовсім зникли внаслідок господарської діяльності.

Суд ЄС встановив, що Німеччина не визначила як території із захисним статусом 88 ділянок і цим порушила євродирективу 1992 року про оселища, що є однією із засадничих у питаннях політики ЄС щодо захисту довкілля.

Також виявили більш численні дрібні проблеми - як, наприклад, неврахування того чи іншого виду в оцінках впливу на довкілля.
 

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