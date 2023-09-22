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Суд ЄС встановив, що Німеччина недостатньо захищає довкілля
10:49 22.09.2023 |
Суд ЄС у своєму рішенні постановив, що Німеччина недостатньо виконала свої зобов'язання щодо захисту довкілля, передбачені європейським законодавством.
Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".
У рішенні від 21 вересня Суд ЄС постановив, що Німеччина недостатньо виконала свої зобов'язання щодо визначення та захисту заповідних територій.
У Німеччині ідентифікували близько 4600 територій, які мали потрапити під захист з метою збереження важливих екосистем. У 2019 році Єврокомісія констатувала, що Німеччина недостатньо виконує зобов'язання, зокрема, щодо захисту рівнинних і гірських луків і багато з них зменшилися у площі чи зовсім зникли внаслідок господарської діяльності.
Суд ЄС встановив, що Німеччина не визначила як території із захисним статусом 88 ділянок і цим порушила євродирективу 1992 року про оселища, що є однією із засадничих у питаннях політики ЄС щодо захисту довкілля.
Також виявили більш численні дрібні проблеми - як, наприклад, неврахування того чи іншого виду в оцінках впливу на довкілля.
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