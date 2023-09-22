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АНАЛІТИКА

Росія заявила, що Болгарія висилає посла РПЦ у країні

 

Посольство Росії в Болгарії в четвер заявило, що болгарська влада вирішила вислати з країни настоятеля подвір'я Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана - фактичного представника РПЦ у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", посольство повідомило у Facebook.

Російське диппредставництво назвало видворення архімандрита РПЦ "грубими, кричущими діями", покликаними "озлобити один проти одного російський і болгарський народи".

"Очевидно, що нинішнє керівництво Болгарії поставило перед собою завдання зруйнувати не тільки суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв'язки між нашими державами, а й розірвати стосунки між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами", - додали в посольстві РФ.

У коментарі російській пропагандистській агенції ТАСС посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що влада Болгарії визнала Вассіана загрозою національній безпеці, а разом із ним висилають ще кількох священників РПЦ.

"При цьому їх посадили в автозак і повезли по домівках, щоб вони могли зібрати свої речі, потім завезуть до церкви і далі на кордон із Сербією", - цитує її ТАСС.

Болгарська сторона поки офіційно не коментувала ситуацію з висланням російських священників.

Нагадаємо, Болгарія навесні 2022 року вислала загалом понад десяток працівників посольства Росії, які займались шпигунською діяльністю. Загалом же європейські держави після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вислали сотні таких російських "дипломатів".
 

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