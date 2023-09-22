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АНАЛІТИКА

Представники країн G7 відвідають Індію, щоб обговорити санкції проти алмазів із РФ

 

Країни "Великої сімки" відправлять своїх представників до Індії, щоб обговорити потенційні наслідки санкцій на імпорт російських алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збираються перевірити певні елементи реалізації. Я думаю, що це буде дійсно важливо для майбутніх санкційних рішень", - розповів високопосадовець з адміністрації президента США.

Другий офіційний представник США заявив, що представники США та країн G7, а також Бельгії поїдуть у Мумбаї та Сурат - міста, де обмежується близько 80% світових алмазів.

Країни G7 працюють над системою відстеження, яка дозволить їм блокувати імпорт дорогоцінного каміння, здобутого в Росії. Цей план може змінити глобальний ланцюжок постачання алмазів, але його реалізація багато в чому залежатиме від Індії, в алмазній галузі якої працюють мільйони людей.

Країни G7 готують санкції на російські алмази

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набуде чинності у січні.

Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки заморозили кошти двох індійських компаній. Це сталося через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія, Росія
 

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