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Представники країн G7 відвідають Індію, щоб обговорити санкції проти алмазів із РФ
09:32 22.09.2023 |
Країни "Великої сімки" відправлять своїх представників до Індії, щоб обговорити потенційні наслідки санкцій на імпорт російських алмазів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збираються перевірити певні елементи реалізації. Я думаю, що це буде дійсно важливо для майбутніх санкційних рішень", - розповів високопосадовець з адміністрації президента США.
Другий офіційний представник США заявив, що представники США та країн G7, а також Бельгії поїдуть у Мумбаї та Сурат - міста, де обмежується близько 80% світових алмазів.
Країни G7 працюють над системою відстеження, яка дозволить їм блокувати імпорт дорогоцінного каміння, здобутого в Росії. Цей план може змінити глобальний ланцюжок постачання алмазів, але його реалізація багато в чому залежатиме від Індії, в алмазній галузі якої працюють мільйони людей.
Країни G7 готують санкції на російські алмази
Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" можуть оголосити про непряму заборону на російські алмази в найближчі два-три тижні. А заборона набуде чинності у січні.
Непрямий елемент заборони спрямований на спробу обмежити цю динаміку шляхом відстеження російського дорогоцінного каміння через кордон. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів чи діамантів безпосередньо у російської компанії-гіганта ПАТ "АЛРОСА" або у перепродавців в Індії чи Об'єднаних Арабських Еміратах.
Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки заморозили кошти двох індійських компаній. Це сталося через співпрацю з російською групою алмазовидобувних компаній "АЛРОСА".
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