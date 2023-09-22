Фінансові новини
- |
- 22.09.23
- |
- 22:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найближчими тижнями вплив РФ на експорт зерна з України почне слабшати, - Держдеп
09:27 22.09.2023 |
Найближчими тижнями вплив Росії на експорт зерна з України через Чорне море слабшатиме в міру того, як дедалі більше суден зможуть залишати українські порти. При цьому зростання цін може змусити Москву переглянути свою відмову від "зернової угоди".
Про це заявив голова Управління з координації санкцій Держдепартаменту Джеймс О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, цього тижня лідери країн-учасниць Генеральної Асамблеї ООН обговорювали можливість відновлення угоди, від якої Росія відмовилася в липні.
Західні країни звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї війни: вона вийшла із "зернової угоди", що допомогла знизити світові ціни на продовольство, а потім завдала кілька авіаударів по українських портах і зерносховищах.
"На їхні розрахунки впливатимуть кілька факторів. Один із них полягає в тому, що їхні важелі впливу зменшуватимуться. Україна вже зараз змусила кілька суден піти і залишитися в територіальних водах", - сказав О'Браєн, говорячи про ставлення Москви до Чорноморської зернової ініціативи.
За його словами, другим фактором є те, що напади на українські судна негативно позначаться на ціноутворенні Росії, що призведе до підвищення тарифів страховиками і зростання витрат Москви.
"Я думаю, що протягом наступних кількох тижнів фактори, які змусили Росію повірити в те, що вона виграє від виходу з угоди, зміняться", - заявив представник Держдепу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|По штабу Чорноморського флоту РФ у Криму вдарили ракетами
|Ще три судна рухаються до українських портів. Завантажуватимуть руду та агропродукцію
|США виділили новий пакет допомоги Україні: спрямований на захист неба напередодні зими
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: Росія у 2024 році витратить на армію рекордні $112 млрд
|Україна та держави ЄС зберуться на зустріч у Брюсселі, щоб вирішити «зернову» суперечку
|Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про членство України в ЄС - ЗМІ
|Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом
|США та Китай домовилися створити робочі групи з економіки
|По штабу Чорноморського флоту РФ у Криму вдарили ракетами
Бізнес
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині