Найближчими тижнями вплив РФ на експорт зерна з України почне слабшати, - Держдеп

Найближчими тижнями вплив Росії на експорт зерна з України через Чорне море слабшатиме в міру того, як дедалі більше суден зможуть залишати українські порти. При цьому зростання цін може змусити Москву переглянути свою відмову від "зернової угоди".

Про це заявив голова Управління з координації санкцій Держдепартаменту Джеймс О'Брайєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, цього тижня лідери країн-учасниць Генеральної Асамблеї ООН обговорювали можливість відновлення угоди, від якої Росія відмовилася в липні.

Західні країни звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї війни: вона вийшла із "зернової угоди", що допомогла знизити світові ціни на продовольство, а потім завдала кілька авіаударів по українських портах і зерносховищах.

"На їхні розрахунки впливатимуть кілька факторів. Один із них полягає в тому, що їхні важелі впливу зменшуватимуться. Україна вже зараз змусила кілька суден піти і залишитися в територіальних водах", - сказав О'Браєн, говорячи про ставлення Москви до Чорноморської зернової ініціативи.

За його словами, другим фактором є те, що напади на українські судна негативно позначаться на ціноутворенні Росії, що призведе до підвищення тарифів страховиками і зростання витрат Москви.

"Я думаю, що протягом наступних кількох тижнів фактори, які змусили Росію повірити в те, що вона виграє від виходу з угоди, зміняться", - заявив представник Держдепу.