Молдовські фермери вимагають заборони імпорту соняшника з України, в уряді – проти

У Молдові фермери просять заборонити імпорт дешевого соняшнику з України через падіння ціни на нього всередині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Про те, що в Молдові різко знизилися ціни на соняшник, повідомила асоціація сільгоспвиробників "Сила фермерів".

В асоціації пов'язують це з наміром компанії Transoil, яка займається переробкою соняшнику та експортом зернових, завезти в Молдову велику партію соняшнику з України.

За даними асоціації, в Молдову вже завезли з України дев'ять вагонів соняшнику.

"Сила фермерів" зазначає, що цього року в Молдові зберуть близько 700 тисяч тонн соняшнику. Якщо влада не вживе заходів, це може призвести до банкрутства фермерів, стверджують в асоціації.

Водночас у Міністерстві сільського господарства кажуть, що відомство "не встановлює ціни, а розробляє економічні політики, що ґрунтуються на принципах ринкової економіки".

Держсекретар молдовського відомства Василь Шарбан спростував заяви про імпорт у Молдову соняшнику з України.

"Ми моніторимо ці процеси і не бачили заявленого (фермерами факту імпорту - ред.). А трейдери аргументують свої ціни тим, що соняшникова олія - теж біржовий продукт, і на нього ціни теж падають", - зазначив Шарбан.

У міністерстві пояснили, що визнають складне становище молдовських фермерів.

"Ми моніторимо ситуацію і не хочемо, щоб вони збанкрутували. Але ситуація така, яка є. І забороняти імпорт, якого немає - це дурість", - резюмував держсекретар.

Раніше прем'єр Болгарії Ніколай Денков оголосив про плани найближчим часом припинити імпорт насіння соняшнику з України.

Перед цим на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку - для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.