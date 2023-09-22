Фінансові новини
- |
- 22.09.23
- |
- 01:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південна Корея ввела санкції проти КНДР за її співпрацю з Росією
23:08 21.09.2023 |
Південна Корея сьогодні, 21 вересня, ввела нові санкції проти КНДР за її зв'язки з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї.
Зазначається, що санкції було запроваджено щодо 10 фізичних осіб і двох організацій у зв'язку з ядерною програмою Північної Кореї і торгівлею зброєю з трьома країнами, включно з Росією.
Під обмеження потрапили міністр оборони Північної Кореї і начальник штабу Збройних сил КНДР.
У МЗС Південної Кореї уточнили, що санкції є відповіддю на незаконну діяльність Північної Кореї, яка загрожує світовій спільноті, а також миру і стабільності на Корейському півострові.
Зв'язки КНДР із Росією
Південна Корея ввела окремі санкції проти чотирьох фізичних і двох юридичних осіб, пов'язаних із торгівлею зброєю Північної Кореї з РФ.
Йдеться про словацьку компанію Versor SRO та її генерального директора Ашота Мкртичева зі Словаччини.
Співпраця РФ та КНДР
13 вересня диктаторами КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Про це Кім говорив і з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.
Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.
А днями видання Economist заявило, що КНДР більшу частину року постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
|Чому Київ обрав не найкращий варіант протидії зерновій блокаді
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Чи вплине шатдаун у США на навчання українців на F-16: відповідь Пентагону
|У Вашингтоні підписано меморандуми про співпрацю між ВПК України та США
|Зеленський зустрівся з главою Пентагону
|Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні
|США розширять виробництво мінометів через збільшення потреб ЗСУ, - ЗМІ
|Дуда заявив, що слова прем'єра про зброю невірно зрозуміли
Бізнес
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
|Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні