Південна Корея ввела санкції проти КНДР за її співпрацю з Росією

Південна Корея сьогодні, 21 вересня, ввела нові санкції проти КНДР за її зв'язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї.

Зазначається, що санкції було запроваджено щодо 10 фізичних осіб і двох організацій у зв'язку з ядерною програмою Північної Кореї і торгівлею зброєю з трьома країнами, включно з Росією.

Під обмеження потрапили міністр оборони Північної Кореї і начальник штабу Збройних сил КНДР.

У МЗС Південної Кореї уточнили, що санкції є відповіддю на незаконну діяльність Північної Кореї, яка загрожує світовій спільноті, а також миру і стабільності на Корейському півострові.

Зв'язки КНДР із Росією

Південна Корея ввела окремі санкції проти чотирьох фізичних і двох юридичних осіб, пов'язаних із торгівлею зброєю Північної Кореї з РФ.

Йдеться про словацьку компанію Versor SRO та її генерального директора Ашота Мкртичева зі Словаччини.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня диктаторами КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Про це Кім говорив і з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

А днями видання Economist заявило, що КНДР більшу частину року постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".