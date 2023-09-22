Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Південна Корея ввела санкції проти КНДР за її співпрацю з Росією

 

Південна Корея сьогодні, 21 вересня, ввела нові санкції проти КНДР за її зв'язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Південної Кореї.

Зазначається, що санкції було запроваджено щодо 10 фізичних осіб і двох організацій у зв'язку з ядерною програмою Північної Кореї і торгівлею зброєю з трьома країнами, включно з Росією.

Під обмеження потрапили міністр оборони Північної Кореї і начальник штабу Збройних сил КНДР.

У МЗС Південної Кореї уточнили, що санкції є відповіддю на незаконну діяльність Північної Кореї, яка загрожує світовій спільноті, а також миру і стабільності на Корейському півострові.

Зв'язки КНДР із Росією

Південна Корея ввела окремі санкції проти чотирьох фізичних і двох юридичних осіб, пов'язаних із торгівлею зброєю Північної Кореї з РФ.

Йдеться про словацьку компанію Versor SRO та її генерального директора Ашота Мкртичева зі Словаччини.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня диктаторами КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Про це Кім говорив і з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

А днями видання Economist заявило, що КНДР більшу частину року постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8944
  0,2450
 0,63

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7008  0,12 0,33 38,4824  0,14 0,36
EUR 40,5084  0,08 0,21 41,4440  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес