Канада інвестує $3 млрд у два нові реактори на АЕС у Румунії

Канада та Румунія підписали угоду на $3 млрд про будівництво двох нових реакторів на АЕС "Чорнавода" у Румунії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Під час підписання угоди міністри енергетики двох країн наголосили, що будівництво нових реакторів ускладнить для Росії використання експорту енергоносіїв як зброю. На церемонії були присутні посли України, Польщі та Фінляндії.

Згідно з домовленостями, Румунія використає $3 млрд для придбання канадських реакторів CANDU та іншого обладнання для нових енергоблоків.

Очікується, що реактори введуть в експлуатацію у 2032 році. Румунія вже домовилася із сусідньою Молдовою про постачання електроенергії з двох нових реакторів. Країна також веде аналогічні переговори з Україною, Угорщиною та Австрією.

АЕС "Чорнавода" зараз експлуатує два енергоблоки з реакторами CANDU, які були збудовані у 1996 та 2007 роках. Атомна станція забезпечує п'яту частину виробництва електроенергії у Румунії.

Канада співпрацює з Румунією в атомній енергетиці ще з 1970-х років. Рішення про будівництво нових реакторів у Румунії канадський уряд ухвалив відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.