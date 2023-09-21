Швейцарія та НАТО уклали декларацію про співробітництво до 2024 року

Швейцарія та Північноатлантичний Альянс уклали документ про цілі взаємної співпраці на 2023-2024 роки в межах програми "Партнерство заради миру" на тлі рішень швейцарської влади посилити безпекову політику.

Про це в четвер повідомила Федеральна рада Швейцарії, пише "Європейська правда".

Сторони уклали індивідуальну програму партнерства на 2023-2024 роки, яка не має обов'язкової юридичної сили, в межах програми "Партнерство заради миру", учасником якої Швейцарія є з 1996 року.

Програма визначає завдання співпраці і формулює загальні цілі, як-то продовження політичного діалогу і, зокрема, розвиток співпраці в галузі нових технологій та інновацій, стійкості, просування жінок, миру і безпеки, роззброєння і нерозповсюдження, а також кіберзахисту.

Більшість із цілей програми партнерства НАТО й Швейцарії спрямовані на посилення оперативної сумісності, наприклад між військово-повітряними силами і системами зв'язку.

"Існують також плани розширити участь Швейцарії в центрах передового досвіду НАТО і відрядити штабних офіцерів на об'єкти НАТО", - йдеться в повідомленні швейцарської Федеральної ради.

"Партнерство заради миру" - це програма двостороннього співробітництва між НАТО та її асоційованими партнерами, яка дозволяє державам-партнерам, як-то Швейцарії, досягати індивідуальних цілей співпраці з НАТО в галузі політики безпеки і оборони.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом.

Водночас Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.