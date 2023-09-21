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АНАЛІТИКА

Єгипет відмовився від російської пшениці після того, як РФ змінила ціну – Bloomberg

 

Єгипет вирішив закупити майже пів мільйона тонн пшениці у Франції та Болгарії після того, як останні рішення Москви фактично заблокували постачання російського зерна.

За даними джерел Bloomberg, російську владу не влаштувала ціна на пшеницю, запропонована Єгиптом.

За словами джерел агентства, це другий випадок за останні кілька місяців, коли закупівлю російської пшениці державною компанією Єгипту було зірвано через спробу Москви встановити неофіційний мінімальний рівень цін.

Головне управління постачання товарів Єгипту погодилося купити 480 тисяч тонн російської пшениці за підсумками прямих переговорів, заявив на початку вересня міністр постачання Алі Ель-Мосільхі. Угода передбачала ціну пшениці на рівні $270 за тонну, включаючи фрахт, що менше неофіційної мінімальної ціни, яку на той час намагалися встановити російські чиновники.

Через кілька днів Єгипет повідомив, що за постачання зерна відповідатиме компанія Solaris, що базується в Швейцарії, - один з найбільших трейдерів, які займаються російською пшеницею. Однак Єгипет заявив, що трейдеру Solaris дозволять постачати зерно будь-якого походження.

Російські зернові порти переповнені після двох років рекордних урожаїв поспіль. Це робить Росію домінуючим відправником вантажу і ціноутворювачем на світовому ринку зерна, зазначає Bloomberg. При цьому надлишок пропозиції тисне на місцеві ціни, спонукаючи чиновників вводити мінімальний ціновий рівень, щоб підтримати ринок.

Єгипет - найбільший імпортер пшениці у світі. Майже всі закупівлі зерна проходять через Головне управління постачання Єгипту. Минулого сезону Єгипет збільшив закупівлю пшениці у Росії на 61,1% - до 8,1 млн тонн. 2 серпня Єгипет закупив 300 тис. тонн російської пшениці по $250 за тонну, повідомляли російські ЗМІ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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