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АНАЛІТИКА

Азербайджан повідомив про підсумки зустрічі із представниками Карабаху

Азербайджан повідомив про підсумки зустрічі із представниками Карабаху

 

Адміністрація президента Азербайджану повідомила про зустріч із представниками вірменського населення Нагірного Карабаху, яка проходила у місті Євлах.

Заяву президентської адміністрації наводить агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі від Азербайджану був присутній відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов.

Також на зустрічі був присутній керівник російської сторони Російсько-турецького спільного моніторингового центру Олег Семенов.

"На зустрічі, що відбулася в конструктивній і позитивній атмосфері, було обговорено питання реінтеграції вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури та організації діяльності на основі Конституції і законів Азербайджанської Республіки", - йдеться у повідомленні.

Азербайджанська сторона представила плани з реінтеграції.

Крім того, обговорили якнайшвидшу реалізацію питань із заяви Міноборони Азербайджану про припинення "антитерористичних заходів".

Сторони також домовились про постачання гуманітарної допомоги у Карабах і проведення незабаром чергової зустрічі.
 

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