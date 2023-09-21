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Турецький ЦБ підвищив ключову ставку до 30%, максимуму з 2003 р.
16:59 21.09.2023 |
Центробанк Туреччини підняв ключову процентну ставку на засіданні в четвер до максимуму з 2003 року.
Ставку за семиденними операціями РЕПО збільшено на 5 процентних пунктів - до 30% річних, ідеться в повідомленні турецького ЦБ.
Це вже четверте підвищення ставки з червня цього року, коли головою турецького ЦБ було призначено Хафізе Гайє Еркан. До того, як вона почала цикл посилення ДКП, ставка становила 8,5%.
У повідомленні ЦБ зазначається, що регулятор продовжує посилення монетарної політики, щоб якомога швидше домогтися ослаблення інфляції, а також закріпити інфляційні очікування. Центробанк планує поступово нарощувати посилення доти, доки не доможеться значного послаблення інфляції.
Подальший рівень ставки буде встановлюватися таким чином, щоб забезпечити уповільнення інфляції до 5% у середньостроковій перспективі, зазначають у ЦБ.
У серпні споживчі ціни в Туреччині зросли на 58,9% у річному вираженні.
Турецька ліра незначно послаблюється в парі з доларом після рішення ЦБ. Пара долар/ліра торгується на рівні 27,1211 ліри проти 27,0278 ліри на закриття попередньої сесії.
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