Фінансові новини
- |
- 21.09.23
- |
- 19:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Візова афера у Польщі: ЄС вимагає відповідей від Варшави
16:19 21.09.2023 |
Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон нещодавно написала листа до націонал-консервативного уряду Польщі з проханням - а точніше з вимогою, оскільки часу на відповідь відведено лише 14 днів - відповісти на термінові запитання щодо ймовірних зловживань польськими консульствами у процесі видачі віз. "Звинувачення викликають велике занепокоєння", - заявила в Брюсселі речниця комісарки з питань внутрішніх справ Анітта Гіппер.
Приватний телеканал TVN і польські опозиційні партії звинувачують польське міністерство закордонних справ у видачі сотень тисяч віз за останні 30 місяців, можливо, в обмін на грошові виплати, переважно заявникам з Азії та Африки. Польський уряд вже визнав, що, можливо, мали місце кілька сотень випадків хабарництва за видачу віз. Заступника міністра закордонних справ було звільнено з посади, а трьох осіб після розслідування польської спецслужби було взято під варту. Утім, цифра в 250 тисяч або навіть 350 тисяч випадків, про які пишуть у ЗМІ, є "абсурдною", заявив у Варшаві міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.
Німеччина також хоче фактів
Камінський провів телефонну розмову з міністеркою внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser), яка зажадала від нього роз'яснень, а також озвучила низку запитань до свого польського колеги. Перш за все, Фезер хоче знати, чи могли люди, які начебто купили візи, подорожувати до Німеччини та інших країн Шенгенської зони.
Незрозуміло, звідки взялася цифра в кілька сотень тисяч віз, нібито виданих Польщею за останні 30 місяців. Єдиним джерелом цієї інформації є список, опублікований польською онлайн-платформою Konkret24, яка, своєю чергою, належить телеканалу TVN. Згідно з цим списком, на який також посилається портал schengenvisainfo.com, у 2022 році та першій половині 2023 року польські консульства видали 139 тисяч віз українцям, 120 тисяч віз вихідцям з Білорусі та 11 тисяч віз громадянам Туреччини. У цьому списку країни Азії представлені лише цифрами від дев'яти до п'яти тисяч віз. Африканські країни взагалі не вказано.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
|Чому Київ обрав не найкращий варіант протидії зерновій блокаді
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Швейцарія та НАТО уклали декларацію про співробітництво до 2024 року
|Наступні переговори щодо експорту збіжжя до Польщі відбудуться наступного тижня – Сольський
|ОАЕ схиляються до введення експортного контролю, який завдасть шкоди військовій машині Росії
|Польський міністр прокоментував переговори з Україною щодо зерна
|Єгипет відмовився від російської пшениці після того, як РФ змінила ціну – Bloomberg
|Азербайджан повідомив про підсумки зустрічі із представниками Карабаху
Бізнес
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
|Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні