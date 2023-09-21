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АНАЛІТИКА

Уряд РФ обмежив експорт бензину та дизелю через рекродні ціни

 

Російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду РФ у Telegram.

"Тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок палива, що дозволить знизити ціни для споживачів", - пояснили в Кабміні РФ.

Раніше для стабілізації ситуації на паливному ринку російський уряд збільшив нормативи постачання автомобільного бензину та дизельного палива на біржу. А також запровадив щоденний моніторинг закупівель палива для потреб сільгоспвиробників з оперативним коригуванням обсягів.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що російський уряд готовий вжити кардинальних заходів на ринку палива через рекордне зростання оптових цін.

Російські автозаправні станції вже третій місяць зазнають збитків через зростання біржових цін на паливо.

Перед цим у Росії вперше в історії біржова вартість бензину АІ-95 піднялася вище за 76 тисяч рублів за тонну.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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