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АНАЛІТИКА

Британія переносить введення заборони на продаж нових машин на викопному паливі з 2030 на 2035 рік

 

Велика Британія відкладе введення заборони на продаж нових автомобілів на бензинових і дизельних двигунах на п'ять років, до 2035 року, заявив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.

"До 2035 року у вас залишиться можливість купити машини, які працюють на бензині та дизельному пальному. І навіть після цього, як і раніше, можна буде купувати і продавати їх на вторинному ринку", - зазначив Сунак під час виступу на Даунінг-стріт, стенограма якого наводиться на сайті британського уряду.

За словами прем'єра, влада не може покласти на британців "неприйнятні витрати", пов'язані зі скороченням шкідливих викидів. Водночас до 2030 року більшість автомобілів у продажу будуть електричними, очікує Сунак.

Незважаючи на зміни, британським автовиробникам, як і раніше, буде необхідно з січня наступного року виконувати нормативи з продажу електромобілів, пише Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Глава уряду також оголосив про перенесення введення заборони на встановлення опалювальних котлів на викопному паливі в негазифікованих будинках із 2026 на 2035 рік і підвищення грантів на заміну газових котлів більш екологічним обладнанням на 50%. При цьому сім'ям із низьким рівнем доходу міняти котли не доведеться.

Колишній британський міністр Алок Шарма, який головував на кліматичному саміті COP26 2021 року, із саміту ООН із клімату повідомив BBC, що заяви Сунака "привели в ступор" учасників з інших країн.

"Я побоююся, що люди подивляться на нас і скажуть: "Ну, якщо Британія починає змінювати політику щодо низки цих (кліматичних - ІФ-У) питань, може, і нам варто вчинити так само", - сказав він.

Крім того, оголошені Сунаком зміни ускладнять для країни досягнення юридично зобов'язувальних цілей щодо клімату, пояснив BBC голова британського позавідомчого комітету з питань зміни клімату Кріс Старк. За його словами, комітет ще в червні говорив уряду, що Британія ризикує не досягти цілей на 2030 рік щодо зниження викидів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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