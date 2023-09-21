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Ворог знову почав бити по енергетичних об'єктах: наслідки атаки
11:59 21.09.2023 |
Під час масованої ракетної атаки ворога вранці 21 вересня зазнали пошкоджень окремі енергетичні об'єкти в центрі та на заході України - це була перша за останні пів року атака росіян на енергосистему.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Через ракетну атаку було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях.
Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.
Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 398 населених пунктів
За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, енергопостачання в магістральній мережі "Укренерго" відновлено. Мережі обленерго працюють над заживленням побутових споживачів.
Кудрицький додав, що енергетиків ця атака не застала зненацька, підготовка і відновлення енергосистеми не припинялися з кінця минулого опалювального сезону.
"Не можна стверджувати, чи це початок нової масованої терористичної хвилі цілеспрямованих атак по енергосистемі. Енергетики не мають такої інформації і не можуть прогнозувати дії ворога. Але в нас немає ілюзій. Ми читаємо повідомлення ГУР Міноборони і знаємо, що ворог цинічний та жорстокий, всі моральні та правові рамки перейшов давно. Тому ми готуємося до будь яких можливих сценаріїв", - зазначив керівник компанії.
Він запевнив, що те, що можна зробити для захисту споживачів та швидкого відновлення після надзвичайних ситуацій зроблено, робиться і буде робитися далі.
Також не зупиняється підготовка до опалювального сезону: енергетики вивчили досвід минулої осені-зими, мають сценарії реагування та тісно співпрацюють з Силами оборони та місцевою владою.
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