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Сенат CША затвердив генерала Брауна, який замінить на посаді Міллі
11:50 21.09.2023 |
У середу ввечері Сенат США більшістю голосів затвердив генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів.
Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".
Кандидатуру Брауна підтримали 83 зі 100 сенаторів.
Раніше законодавці не могли затвердити Брауна і ще кількох кандидатів на вищі пости у військовому керівництві країни у зв'язку з опозицією з боку одного сенатора-республіканця.
Сенатори змогли розпочати голосування щодо призначення Брауна і ще двох кандидатів на вищі військові пости після того, як лідер демократичної більшості Чак Шумер застосував спеціальну процедуру, яка дала змогу обійти блокування голосування з боку республіканця Томмі Тубервіля.
Тубервіль почав блокувати затвердження на керівні посади в Пентагоні в березні на знак протесту проти політики, що проводиться керівництвом Міністерства оборони. У березні 2022 року Пентагон почав надавати оплачувані відпустки і відшкодовувати витрати військовослужбовицям, які змушені подорожувати в інші штати, щоб зробити аборт.
У Пентагоні заявляли, що блокування Тубервілем сотень кандидатів на керівні посади в Міністерстві оборони може мати далекосяжні наслідки.
Браун - колишній військовий льотчик, чий досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні стане в пригоді Вашингтону на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Китаєм.
Термін повноважень теперішнього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі закінчується 1 жовтня, і заповнення цієї посади було головним пріоритетом для багатьох законодавців.
Браун стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цей пост Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому.
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