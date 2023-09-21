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Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів
11:40 21.09.2023 |
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що його країна стикається з труднощами у прийнятті нових мігрантів.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.
За його словами, Італія та Німеччина несуть важкий тягар міграційних потоків, тому, щоб їх витримати, вважає він, Європі потрібен справедливий розподіл мігрантів та посилення контролю й нагляду на зовнішніх кордонах.
Глава держави зазначив, що за перші шість місяців цього року Німеччина отримала 162 тисяч заяв про надання притулку, що становить третину від усіх заяв в ЄС.
"Крім того, у нас зараз перебуває понад мільйон біженців з України. Тож Німеччина, як і Італія, перебуває на межі своїх можливостей. Урядам належить домовитися про постійний механізм солідарності, застосування Дублінських угод Італією та прийняття нових біженців у Німеччині", - наголосив Штайнмаєр.
Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.
Перед цим стало відомо, що Німеччина планує відновити добровільний прийом мігрантів з Італії через масове прибуття нелегалів на острів Лампедуза у Середземному морі.
Раніше повідомлялося, що Німеччина більше не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності через "високий міграційний тиск" на країну.
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