Індія призупинила імпорт російських алмазів перед оголошенням санкцій G7

Індія призупинила закупівлю алмазів у найбільшого російського постачальника - компанії "АлРоса".

Про це йдеться у заяві індійської Ради сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC) після зустрічі провідних місцевих виробників.

"Алроса" оголосила про тимчасове призупинення розподілу алмазної сировини на вересень та жовтень 2023 року. Це рішення ухвалене на тлі побоювань щодо зниження попиту на алмази на міжнародних ринках, що призводе до збоїв у роботі підприємств та скорочення розподілу ресурсів", - йдеться у заяві.

У повідомленні індійського регулятора зазначається, що "Алроса" вважає, що такий крок "допоможе уникнути затоварювання, особливо напередодні сезону Дівалі, коли багато виробників традиційно зупиняють роботу".

Раніше голова GJEPC Віпул Шах звернувся до глобальних гірничодобувних компаній, висловивши стурбованість індійської алмазної промисловості кількома ключовими проблемами, що впливають на торгівлю алмазами. До них належать зниження попиту, збільшення пропозиції штучних алмазів (LGDs), проблеми з полірованими запасами та виробництвом, економічний спад в США та Китаї, геополітична нестабільність, зміна споживчих уподобань і підрив довіри до природних алмазів.

Як повідомлялося, за даними Reuters, країни "Великої сімки" (G7) планують оголосити про санкції проти російських алмазів у найближчі 2-3 тижні.

Російська алмазодобувна компанія "АлРоса" забезпечує близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд на рік.

Компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але поки що Індія може вільно експортувати каміння з Росії до США та інших країн G7, якщо воно зазнає суттєвої трансформації. Під час цього змінюється спеціальний код каміння - шестизначний номер, який використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі.