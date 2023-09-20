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Молдова допускає вступ до ЄС без території«Придністров'я»
17:44 20.09.2023 |
Молдовська влада розглядає варіант вступу країни до Європейського Союзу без території лівобережжя Дністра, яку зараз не контролює, після чого продовжить шукати шляхи врегулювання придністровського конфлікту.
Такий коментар Міністерство закордонних справ Молдови надало виданню NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".
Молдовське МЗС підкреслило, що лівобережжя Дністра є складовою частиною Молдови, й у Кишиневі прагнуть мирного врегулювання придністровського конфлікту, аби вступити в ЄС як реінтегрована країна.
"Іншим варіантом могло б стати приєднання до ЄС тієї частини території, що перебуває під контролем законної та легітимної влади Кишинева, про що раніше сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, з подальшим вирішенням конфлікту", - додали у відомстві.
У червні Боррель заявив, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Молдови до ЄС, йдеться в заяві.
"Отже, якщо Республіка Молдова не вступить до ЄС як реінтегрована країна, влада Кишинева - разом із міжнародними партнерами - продовжить шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту навіть після приєднання до ЄС", - підсумувало МЗС.
У червні минулого року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною. Очікують, що у жовтні Єврокомісія оприлюднить оцінку щодо перспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.
Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. Опитування незмінно показують, що більшість громадян країни підтримують приєднання до Євросоюзу.
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