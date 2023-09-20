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Фінляндія почала будувати авіабазу для американських винищувачів F-35
15:36 20.09.2023 |
У Фінляндії в Рованіємі розпочалося будівництво авіабази для нових багатоцільових винищувачів F-35 виробництва США.
"Перші винищувачі сил оборони Фінляндії буде поставлено повітряному командуванню Лапландії в Рованіємі в 2026 році, їх планується експлуатувати до 2060-х років", - повідомив у середу портал Yle.
Підготовчі роботи розпочалися в червні цього року, а фактичне будівництво - у вересні. Передбачається, що будівництво об'єктів технічного обслуговування, навчання і зберігання, а також аеродромних споруд триватиме до 2027 року.
Як очікується, роботи обійдуться в суму майже 150 млн євро.
Наразі ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі McDonnell Douglas F/A-18 Hornets. 2025 року розпочнеться їх "виведення на пенсію", переважно передбачається відправити літаки на запчастини.
Їм на зміну почнуть надходити до 2030 року 64 винищувачі Lockheed Martin F-35A Lightning II.
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