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Прем'єр Вірменії відреагував на заяви про припинення бойових дій у Карабаху
14:30 20.09.2023 |
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на заяви Азербайджану про припинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
Заяву вірменського прем'єра наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".
Пашинян зазначив, що вірменська сторона не брала участі у підготовці домовленостей між Азербайджаном і "владою" Нагірного Карабаху.
"У тексті згадуються Збройні сили Вірменії та йдеться про підрозділи ЗС Вірменії, що залишилися в Нагірному Карабаху. По-перше, цей факт для нас не дуже зрозумілий, коли ми неодноразово говорили, що з серпня 2021 року Вірменія не має армії в Нагірному Карабаху. Але в будь-якому разі ми беремо до відома цю заяву та її прийняття владою Нагірного Карабаху", - сказав він.
Також Пашинян наголосив на необхідності забезпечити безпеку вірмен у Карабаху і висловив сподівання, що цим опікуватимуться російські "миротворці".
"Ми сподіваємося, що, зробивши такий крок, російський миротворчий контингент повністю виконає свої обов'язки, щодо яких у нас були певні застереження", - додав він.
Пашинян підкреслив, що Вірменія бере до відома те, що сталося і продовжить стежити за розвитком подій.
Раніше Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
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