У вівторок, 19 вересня, Газпром втратив операційний контроль над газотранспортною системою Молдови. Про це повідомляється на сайті Молдоватрансгазу ("дочка" Молдовагазу, 50% акцій якого належить Газпрому).

Це сталося в рамках анбандлінгу - розділення діяльності з транспортування та розподілу газу.

Розділення оператора системи передачі природного газу є вимогою третього енергопакета ЄС, а також одним із зобов'язань Молдови в рамках приєднання до договору про створення Енергетичного співтовариства.

У червні 2023 року Молдовагаз повідомив, що не встигає у визначений термін завершити процес сертифікації та відділення Молдоватрансгазу від головної компанії. Після цього влада Молдови вирішило передати активи Молдоватрансгазу іншій компанії.

Нею стала румунська Vestmoldtransgaz, яка отримала в управління газотранспортну систему в оренду від Молдоватрансгазу терміном на п'ять років.

За умовами контракту орендар отримав чинні контракти на технічне обслуговування, що забезпечує безперервність операційних процесів, пов'язаних з інфраструктурою транспортування природного газу.

18 вересня молдовське агентство з регулювання енергетики (НАРЕ) погодило договір та відкликало ліцензію Молдоватрансгазу з транспортування газу. Відповідно, з 19 травня відповідальність за управління та належну експлуатацію інфраструктури транспортування природного газу перейшло до Vestmoldtransgaz.

Vestmoldtransgaz керує магістральним газопроводом Яси - Унгени - Кишинів, який з'єднує Румунію та Молдову. Підприємство створили у 2014 році, і раніше воно належало молдавському уряду. У 2018 році його продали Eurotransgaz ("дочка" румунської держкомпанії Transgaz), зараз акціонерами є Transgaz (75%) та Європейський банк реконструкції та розвитку (25%).

Тепер йому віддали ще 1560 км мережі магістральних газопроводів та газопроводів-відводів на території Молдови.