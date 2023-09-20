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Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40% через зміни в трудовому законодавстві
13:02 20.09.2023 |
Американська Uber Technologies, що надає послуги таксі та доставки їжі, може підвищити ціни на 40%, якщо Євросоюз (ЄС) ухвалить нову директиву, що стосується статусу самозайнятих, повідомляє Financial Times.
Відповідно до законопроекту водії таксі та кур'єри фактично будуть найманими працівниками і отримають такі самі трудові права і пільги, наприклад, гарантований мінімальний рівень оплати праці та можливість взяти відпустку для догляду за дитиною.
Окрім підвищення цін для кінцевих споживачів, ухвалення нового законодавчого акта також призведе до скорочення 50-70% таксистів і доставщиків в Uber і припинення діяльності сервісу в сотнях із 3 тис. міст ЄС, у яких агрегатор представлений нині, заявила керівник профільного європейського підрозділу Uber Анабель Діас.
Умови зайнятості водіїв і кур'єрів водночас посиляться: вони мають регулярно приймати будь-які замовлення без можливості вибору, а також починати і закінчувати робочий день у чітко встановлений час. Крім того, вони більше не зможуть паралельно працювати з іншими аналогічними сервісами, зазначає Діас.
В Uber уже закликали законодавців запровадити додаткові правила, які нададуть змогу зберегти за самозайнятими переваги гнучкого трудового режиму, однак офіційна позиція ЄС наразі залишається незмінною.
"Якщо платформа де-факто є роботодавцем, зайняті в її діяльності люди повинні мати ті самі права і користуватися тим самим захистом, що і штатні співробітники", - наголосив комісар Євросоюзу з питань зайнятості та соціальних прав Ніколас Шміт.
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