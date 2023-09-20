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АНАЛІТИКА

Азербайджан заявляє про припинення «антитерористичних заходів» у Карабаху

 

Міністерство оборони Азербайджану заявляє про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Заяву азербайджанського оборонного відомства наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".

"Міністерство оборони Азербайджанської Республіки повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів", - йдеться у заяві.

У Міноборони стверджують, що домовленість була досягнута на таких умовах:

* Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.

* Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.

* Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.

Відео на тему:


19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.

Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".
 

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