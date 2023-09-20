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Азербайджан заявляє про припинення «антитерористичних заходів» у Карабаху
12:56 20.09.2023 |
Міністерство оборони Азербайджану заявляє про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.
Заяву азербайджанського оборонного відомства наводить державне агентство АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".
"Міністерство оборони Азербайджанської Республіки повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів", - йдеться у заяві.
У Міноборони стверджують, що домовленість була досягнута на таких умовах:
* Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.
* Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.
* Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.
Відео на тему:
19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.
Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.
Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".
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