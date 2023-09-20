Фінансові новини
- |
- 20.09.23
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США не стали зупиняти військові навчання з Вірменією через операцію Азербайджану
12:51 20.09.2023 |
США вирішили не зупиняти військові навчання своїх солдатів у Вірменії попри початок Азербайджаном операції у Нагірному Карабаху.
Про це заявив речник Пентагону, якого цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Американські солдати завершать спільні військові навчання з вірменськими силами в середу, як і планували, і на них не вплинув початок операції Азербайджану, заявив представник Збройних сил США.
Речник зазначив, що у 10-денних навчаннях "Eagle Partner 2023", в яких беруть участь 85 американських солдатів і 175 вірмен, не відбулося жодних змін, незважаючи на те, що у вівторок Азербайджан розпочав так звану "антитерористичну" операцію в регіоні Нагірного Карабаху.
"Ми знали, що вони проводять операції, але на той час ми не вважали, що це загрожує нашим солдатам, і тому вони залишилися на час навчань", - сказав речник Пентагону.
19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.
Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.
Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР повторно ухвалила закон про відновлення декларування держслужбовців із пропозиціями президента - нардеп Железняк
ТОП-НОВИНИ
|Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго
|ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї
|КБ «Луч» поскаржилося на Держаудитслужбу: Створює загрози нацбезпеці
|Німеччина розкрила деталі нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Фінляндія почала будувати авіабазу для американських винищувачів F-35
|Прем'єр Вірменії відреагував на заяви про припинення бойових дій у Карабаху
|У Польщі кажуть про виявлення шкідливих речовин в українському зерні
|Україна сподівається, що забороняти імпорт польських овочів не доведеться – торгпред
|Газпром втратив операційний контроль над газотранспортною системою Молдови
|Моравецький не виключає накладення ембарго на чергові агропродукти з України
|Ціни на послуги Uber в ЄС можуть зрости на 40% через зміни в трудовому законодавстві
Бізнес
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
|Більше ніякого «з повагою»: покоління зумерів розмовляє в офісах зовсім новою мовою
|Тактичні AR-окуляри IVAS 1.2 на базі HoloLens більше не викликають у солдатів Армії США нудоту - Microsoft зберігає шанси на контракт
|iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть запускати нативні версії AAA-ігор, ідентичні консольним версіям
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива