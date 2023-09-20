США не стали зупиняти військові навчання з Вірменією через операцію Азербайджану

США вирішили не зупиняти військові навчання своїх солдатів у Вірменії попри початок Азербайджаном операції у Нагірному Карабаху.

Про це заявив речник Пентагону, якого цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Американські солдати завершать спільні військові навчання з вірменськими силами в середу, як і планували, і на них не вплинув початок операції Азербайджану, заявив представник Збройних сил США.

Речник зазначив, що у 10-денних навчаннях "Eagle Partner 2023", в яких беруть участь 85 американських солдатів і 175 вірмен, не відбулося жодних змін, незважаючи на те, що у вівторок Азербайджан розпочав так звану "антитерористичну" операцію в регіоні Нагірного Карабаху.

"Ми знали, що вони проводять операції, але на той час ми не вважали, що це загрожує нашим солдатам, і тому вони залишилися на час навчань", - сказав речник Пентагону.

19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.

Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".