Масштабні субсидії Китаю у виробництво електромобілів потребують розслідування – ЄК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розслідувати підтримку Китаєм електромобілів через масивні субсидії, які він надає галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що минулого тижня Єврокомісія оголосила про початок антисубсидійного розслідування, яке може призвести не лише до запровадження тарифів на імпорт електромобілів китайського виробництва, а й до відповідних заходів з боку Пекіна.

За словами глави Єврокомісії, масові субсидії в секторі електромобілів у Китаю в сектор EV можуть негативно вплинути на конкуренцію.

Розслідування ЄС підкреслює його труднощі у зміцненні торговельних зв'язків з другою за величиною економікою світу, а також захищає від передбачуваних ризиків для ланцюга поставок і національної безпеки.

Фон дер Ляєн додала, що глава торгового представництва ЄС Валдіс Домбровскіс незабаром вирушить до Китаю, щоб обговорити нагальні питання, в тому числі субсидії на електромобілі.

Натомість Пекін назвав цей крок таким, що може призвести до запровадження імпортних тарифів на китайські автомобілі, "відвертим актом протекціонізму".

"Якщо тарифи будуть запроваджені, найпотужнішою відповіддю Китаю буде обмеження доступу до свого величезного ринку - те, що найбільше вдарить по німецьких автовиробниках, які минулого року продали там 4,6 млн автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Говорячи про державну підтримку, що надається китайській галузі електромобілів, фон дер Ляєн сказала: "Ми не приймаємо цього на внутрішньому ринку для наших компаній, тому ми також не приймаємо цього для китайських компаній, і тому зараз ми проводимо розслідування щодо субсидій для електромобілів у Китаї".