Новопризначений посол ЄС прибула до України

Новий посол Європейського Союзу Катаріна Матернова починає роботу в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила своїм знайомим у Facebook.

Матернова, яка є представницею Словаччини, зазначила, що благополучно прибула до Києва після більш ніж 24 годин транзиту з Брюсселя через Варшаву до України.

"Мій чудовий водій Юрій доїхав трохи менше ніж за 12 годин попри численні зупинки та смачний борщ на обід. І всі мої численні валізи теж доїхали", - вказала вона.

Представниця ЄС зауважила, що ще відвідає МЗС України для вручення вірчих грамот.

За її словами, у першу ніч після прибуття їй довелося йти в укриття через тривогу під час російської атаки.

"Щоб зробити зустріч з реальністю воєнного часу повною, мила Тетяна з рецепції прийшла фізично розбудити мене о 2:30 ночі, щоб я пішла до укриття, оскільки спрацювала сигналізація повітряної тривоги. Очевидно, я не відповіла на телефон, коли той задзвонив", - зізналася Матернова.

"Сьогодні я встановлю на свої телефони чудовий урядовий додаток, який відстежує сигнали російських повітряних атак. Дві години в укритті були гарною нагодою для того, щоб виплеснути назовні увесь спектр моїх емоцій, які я тільки могла собі уявити", - резюмувала вона.

За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.