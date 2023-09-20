У Норвегії обіцяють обмежити в'їзд російських автомобілів

Норвегія ухвалить рішення про обмеження на в'їзд приватним автомобілям із російськими номерами.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон, повідомляє NRK.

За словами посадовця, наразі зовнішньополітичне відомство працює над новими правилами щодо обмеження на ввезення російських автомобілів в країну.

"Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на в'їзд та використання автомобілів з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами", - зазначив він.

Норвегія поки що заборонила імпорт, але дозволила тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.

Раніше повідомлялося, що норвезький уряд не ухвалив остаточної позиції стосовно оновлених санкційних рекомендацій Європейської комісії, які передбачають заборону на в'їзд для приватних автомобілів із російськими номерами.

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але дотримується більшості санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

За даними імміграційної служби Норвегії, які отримав The Barents Observer, за серпень кордон із Росією перетнули 6300 людей - на 23% більше, ніж у цьому ж місяці 2022 року. А в північному норвезькому районі Фіннмарк за серпень нарахували 646 автомобілів із російською реєстрацією.

Після того, як Фінляндія заборонить в'їзд автомобілів із російською реєстрацією, та в разі відмови Норвегії від заборони, могли виникнути проблеми на шести дорогах між обома країнами на півночі, оскільки там проводяться лише вибіркові митні перевірки.

Крім того, зазначає The Barents Observer, багато росіян сьогодні їздять до Фінляндії через Норвегію після того, як у вересні минулого року Гельсінкі заборонив в'їзд громадянам Росії, які прибувають за туристичними візами, а Норвегії - ні.

Після рішення Фінляндії для російських авто закривається увесь східний кордон ЄС - Литва, Латвія та Естонія ухвалили таке рішення раніше цього тижня.