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АНАЛІТИКА

Алієв заявив Блінкену, що зупинить АТО в Карабаху, якщо вірменські військові складуть зброю

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав держсекретареві США Ентоні Блінкену умови припинення антитерористичних заходів у Карабаху.

"Торкаючись питання реінтеграції вірменських жителів Карабаського регіону, Алієв зазначив, що їх неодноразово запрошували до діалогу, проте щоразу відмовлялися від зустрічей. Під час антитерористичних заходів вони знову були запрошені до діалогу. Глава держави заявив, що якщо вони (вірменські військові - ІФ-У) складуть зброю і здадуться, то тоді антитерористичні заходи буде припинено", - ідеться в повідомленні пресслужби президента Азербайджану за підсумками телефонної розмови азербайджанського лідера з держсекретарем США.

Алієв повідомив Блінкену про причини, через які ЗС країни почали антитерористичні заходи локального характеру в Карабаському регіоні. "Президент наголосив, що цивільні особи та військові Азербайджану стали жертвами підриву на мінах, встановлених ДРГ ЗС Вірменії в Карабаському регіоні. Крім цього, вірменські військові обстрілювали позиції ЗС Азербайджану з мінометів і стрілецької зброї різного калібру", - зазначає пресслужба.

Президент повідомив, що під час антитерористичних заходів азербайджанські військові виводять з ладу тільки легітимні військові цілі противника, цивільні особи та об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями для ЗС Азербайджану.

Блінкен, зі свого боку, висловив занепокоєння ситуацією, що склалася, закликав до припинення бойових дій, а також заявив, що США підтримують прямий діалог між Баку і вірменами, які проживають у Карабаському регіоні, інформує пресслужба Алієва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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