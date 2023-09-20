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Чехія націоналізувала шість підземних газосховищ за 360 млн євро
09:40 20.09.2023 |
Чеський оператор системи передавання електроенергії ČEPS придбав компанію RWE Gas Storage CZ, s.r.o., яка володіє шістьма підземними сховищами газу загальним обсягом понад 2,7 млрд куб. м. Про це повідомляється на сайті компанії.
Уряд Чехії погодив угоду 23 серпня 2023 року, а 18 вересня її вже закрили.
Вартість придбання - 360 млн євро.
RWE Gas Storage CZ, яка змінить назву на Gas Storage CZ, - найбільший оператор підземних сховищ у Чехії. На неї припадає 65% потужностей зі зберігання газу в країні, три інші оператори разом контролюють 35%.
Націоналізацію підземних сховищ уряд Чехії мотивує енергетичною безпекою.
Минулого року Чехія орендувала потужності термінала зрідженого газу в Емсхавені (Нідерланди). Придбання резервуарів для його зберігання - наступний крок.
"Раніше ми були надто вразливі перед агресором, який зловживає енергією як зброєю проти нашої держави, наших громадян, наших компаній. Це не повинно повторитися. Дві транснаціональні фінансові установи підтвердили, що це гарна інвестиція не лише з погляду енергетичної безпеки, а й з погляду економіки", - сказав міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела.
RWE Gas Storage - прибуткове підприємство, його прибуток за 2022 рік становив близько 14 млн євро.
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