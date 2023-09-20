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Азербайджан другий день продовжує бойові дії в Карабаху
09:28 20.09.2023 |
Азербайджан другий день поспіль продовжує вести бойові дії проти невизнаного Нагірного Карабаху, які він розпочав 19 вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У повідомленні МО Азербайджану у середу вранці сказано, що "локальні антитерористичні заходи... успішно тривають".
"Знешкоджено бойові позиції, автомобілі військового призначення, артилерійські та зенітно-ракетні установки, станції радіоелектронної боротьби та інші засоби військового призначення формувань Збройних сил Вірменії", - заявили у міністерстві.
Глава пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу ввечері 19 вересня сказав, що Збройні сили Азербайджану в Карабахі взяли під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил.
Так зване МЗС невизнаного Нагірного Карабаху заявило у середу вранці, що столиця Степанакерт (азербайджанська назва Ханкенді) та інші населені пункти зазнають масованих артилерійських, ракетних обстрілів і авіаударів.
Так зване відомство повідомило про жертви, зокрема серед мирного населення.
За даними так званого Міноборони невизнаного регіону, бої на всій протяжності лінії зіткнення тривають із різною інтенсивністю, а Збройні сили Азербайджану продовжують операції з просування своїх позицій, включно з об'єктами цивільної інфраструктури.
Карабах, гірська місцевість у регіоні Південного Кавказу, є міжнародно визнананою територією Азербайджану. Її населяють етнічні вірмени, які вважають цю територію батьківщиною своїх предків.
19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.
Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити свою операцію, заявивши, що вона погіршує і без того жахливу гуманітарну ситуацію в Карабасі.
Деякі вірмени зібралися в Єревані, щоб вимагати від уряду дій. Надходили повідомлення про жорстокі сутички між поліцією та натовпом, у результаті яких постраждали люди з обох сторін.
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