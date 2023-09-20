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АНАЛІТИКА

Заступник Столтенберга: НАТО допоможе Молдові в разі російської агресії

 

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готовий допомогти Молдові в разі, якщо на її територію нападе Росія.

Про це Джоане сказав в інтерв'ю молдовському телеканалу Pro TV, повідомляє "Європейська правда".

Посадовець Альянсу визнав, що на Молдову, яка не входить до НАТО, не поширюється п'ята стаття Північноатлантичного договору про колективну безпеку.

"Але ми можемо допомогти й собі, і ЄС, і на двосторонньому рівні, союзникам і партнерам, допомогти Республіці Молдова бути набагато сильнішою і мати здатність захистити себе, і, очевидно, в міру того, як європейська інтеграція Республіки Молдова просувається і сам ЄС має елементи безпекових положень в європейських договорах", - додав він.

За словами Джоане, в разі гіпотетичної агресії проти Молдови Росія мала б на меті "взяти в лещата Україну і на півдні дійти до Одеси, дійти до Тирасполя і з півночі, через Білорусь, замкнути лещата"

"Сьогодні ми не бачимо, що в Російської Федерації є військові ресурси на таке, тож Україна робить свою роботу дуже добре, і з нашою підтримкою", - сказав заступник генсека НАТО.

Як відомо, нейтральна Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. Молдовські високопосадовці називають вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та останнім часом висловлюються про те, що нейтральний статус є недостатнім для захисту Молдови.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним у серпні серед 1215 громадян, 54% респондентів виступають проти вступу Молдови до НАТО, за - 26,5%.
Ключові теги: Молдова
 

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