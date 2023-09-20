Міллі: Це було моє останнє засідання Контактної групи з оборони України, я виходжу на пенсію

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал армії Марк Міллі заявив про свій вихід на пенсію. Засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося в Рамштайні (Німеччина) у вівторок, було для нього останнім.

Про це Міллі повідомив особисто на пресконференції, яка відбулася після засідання.

"Сьогодні було моє останнє засідання Контактної групи з питань оборони України перед виходом на пенсію. Можливо, мій термін повноважень добігає кінця, але місія цієї групи триває доти, доки не буде досягнуто кінцевої мети - вільної та суверенної України. Успіх цієї групи залежить не від якоїсь окремої людини, а від спільних зобов'язань і цінностей усієї нашої колективної нації", - сказав він.

Міллі констатував, що головна мета роботи групи залишається незмінною - підтримувати Україну доти, доки не закінчиться "небажана незаконна руйнівна війна Путіна".

"Наше зобов'язання: Україна є вільною, незалежною і суверенною країною", - запевнив генерал США.