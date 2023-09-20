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Експерти підготували реформу ЄС, аби пристосувати його до розширення
19:45 19.09.2023 |
Дванадцять експертів на прохання Франції та Німеччини, які вважаються найвпливовішими членами Євросоюзу, запропонували план структурної реформи об'єднання, аби воно було готове до прийняття нових держав у майбутньому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Politico, в розпорядженні якого опинились напрацювання експертів.
Ключова пропозиція експертів, план яких підтримують Париж і Берлін, полягає у закріпленні "Європи чотирьох швидкостей", тобто поділі європейських держав на чотири групи залежно від рівня й бажання інтеграції.
Йдеться про "внутрішнє коло" держав-членів ЄС із найбільшим рівнем інтеграції; далі йдуть усі члени Євросоюзу; на третьому рівні - асоційовані члени об'єднання; а четвертий рівень становлять учасники Європейської політичної спільноти, ініційованої Францією минулого року.
Експерти пропонують також радикальні реформи для оптимізації структури ЄС, зокрема скорочення кількості єврокомісарів і членів Європарламенту, а також скасування права національного вето.
Їхнє дослідження також аналізує кілька варіантів того, як налагодити процеси ухвалення рішень у ЄС після розширення, зокрема бюджетні питання й перехід до голосування більшістю замість одностайності в Європейській раді.
У доповіді також пропонується перерозподілити більшу кількість голосів у Раді ЄС на користь менших держав-членів, щоб збалансувати втрату права національного вето.
Нагадаємо, що питання реформи Євросоюзу активно обговорюється на тлі підготовки до його розширення за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан.
Раніше європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року.
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