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Нідерланди та Данія профінансують військову допомогу Україні від Чехії
17:04 19.09.2023 |
Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на České noviny.
Відповідна угода була підписана в кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн", що проходить у Німеччині.
У Міністерстві оборони Чехії вважають, ця угода стане чудовою можливістю для чеських компаній. Першим проєктом стане передача Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА.
"Зокрема, йдеться про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості", - сказав заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.
У чеському Міноборони зазначили, що метою є довгострокова співпраця та підтримка українських збройних сил.
Чехія вже має досвід подібної моделі співпраці. Вона вже передала Україні 45 модернізованих танків Т-72 в рамках проєкту зі США та Нідерландами.
Данія раніше оголосила, що спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України - серед них і 15 модернізованих Т-72.
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